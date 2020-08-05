Білоруська журналістка розповіла про справжній рейтинг Лукашенка в Білорусі

Підтримка президента Олександра Лукашенка в Білорусі близька до статистичної похибки. Про це заявила білоруська журналістка, громадський діяч, колишня політв'язень Ірина Халіп.

Вона зазначила, що незалежну соціологію Лукашенко знищив «досить давно, точно так само, як і незалежну пресу, і все незалежне, що тільки могло бути».

За її словами, у травні, коли була оголошена президентська кампанія, інтернет-ресурси почали питати у користувачів: «За кого б ви проголосували?».

А через кілька днів на рівні Міністерства інформації всім було заборонено проводити такого типу опитування.

«Вираз «Саша 3%» з'явився не з чиєїсь фантазії. Його підтримка близька до статистичної похибки. Зараз на мітинги, пікети приходить величезна кількість людей. Мінськ - ясна річ, столиця завжди була активною. Але люди виходять в маленьких містечках, де зроду жодної акції не було. У місті з 17-ма тисячами населення - тисяча виходить на площу. І це при тому, що там Тихановської немає, а тільки її довірені особи. Це – 6% від всіх городян», – підкреслила Халіп.

Вона впевнена, що люди в Білорусі хочуть змін, і вони перестали боятися.

«Раніше багато хто виходив на акції протесту, але, побачивши камеру або диктофон, воліли залишатися непомітними: «На камеру говорити нічого не буду». Зараз розштовхують один одного, щоб сказати: «Не можу більше. Набрид. Йди». Причому, всі вікові категорії. Лукашенко глибоко помиляється, коли думає, що його підтримають пенсіонери. Минуло 26 років, і на пенсію вийшли ті, кому було 30-40 років, коли він прийшов до влади. Вони розуміють, що він відняв найпродуктивніший час їхнього життя», – додала журналістка.