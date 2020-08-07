Путін подзвонив Лукашенку напередодні виборів

Президенту Білорусі Олександру Лукашенко напередодні виборів подзвонив його російський колега Володимир Путін. Про це повідомляє близький до його прес-службі Telegram-канал «Пул Першого».

Вони обговорили актуальні питання «подальшого розвитку братерських російсько-білоруських відносин». Висловлена впевненість, що ситуація із затриманням росіян буде врегульована в дусі взаєморозуміння.

Путін при цьому заявив Лукашенко, що російська сторона зацікавлена в збереженні в Білорусії стабільної внутрішньополітичної ситуації.

6 серпня Лукашенко заявив, що переживав би на місці Путіна:

«Україну вже втратили, не дай Бог ще і Білорусію. Що залишиться? Прибалтика? Тому Росія переживає, але разом з цим робить помилку одну за одною. Навіщо ви нас душите, ми ж один народ фактично. Ні, комусь це треба. Ми ж бачимо, що складається, і це не перший місяць».

Він дорікнув Росії в тому, що вона змінила братське ставлення до республіки на партнерську.

29 липня в Білорусі затримано 33 росіянина. Їх звинувачують в підготовці терористичного акту та організації масових заворушень напередодні виборів, які відбудуться 9 серпня. Росіян пов'язують зі справою проти колишнього ймовірного кандидата в президенти блогера Сергія Тіхановського.