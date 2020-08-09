ЦВК Білорусії: явка на президентських виборах склала 45,33%

Станом на 10:00 явка на виборах президента Білорусі склала 45,33 %.Про це свідчать дані ЦВК Білорусі.

Так, явка виборців станом на 10:00 9 серпня 2020 року склала 45,33%.

Також повідомляється, що найвища явка виборців у Гомельській області.

• Гомельська область - 57,82%

• Могилевська область - 53,87%

• Вітебська область - 45,28%

• Мінська область - 43,79%

• Гродненська область - 42,47%

• Брестська область -40,49%

• Мінськ - 36,08%.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосував на президентських виборах.