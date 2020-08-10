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ЦВК Білорусії: Лукашенко отримав 80% голосів

ЦВК Білорусії: Лукашенко отримав 80% голосів
09:15 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
На виборах, які відбулися 9 серпня чинний глава держави Олександр Лукашенко набирає 80 відсотків голосів виборців, його основна суперниця - Світлана Тіхановська - близько 10 відсотків. Попередні результати виборів оголосила сьогодні вранці глава Центрвиборчкому Білорусії Лідія Єрмошина.

Явка на виборах склала трохи більше 84 відсотків.

Проти всіх кандидатів проголосували - 6 відсотків білоруських виборців.

Як зазначила глава ЦВК Білорусі в ході прес-конференції, оголошені сьогодні попередні підсумки виборів навряд чи зміняться. Вчора офіційний екзит-пол заявив про перемогу Лукашенка з результатом в 79,7 відсотків, у Тіхановської, за його даними -близько 7 відсотків. Також ЦВК стверджував, що на закритих ділянках за Лукашенка проголосували понад 80 відсотків виборців.

Опозиція організувала альтернативний підрахунок голосів, який показав прямо протилежний результат - більше 80 відсотків голосів за Тіхановську. У телеграм-каналах і твіттері публікувалися фото протоколів з виборчих дільниць в різних містах, які свідчать про перевагу на цих ділянках Тіхановської. Штаб Тіхановської назвав не менше 20-ти виборчих дільниць в різних районах Мінська, де, згідно з даними офіційних протоколів, їх кандидат перемогла з великим відривом.

Після закриття виборчих дільниць в Мінську та інших містах Білорусі почалися стихійні акції протесту. Їх учасники вважають, що результати екзит-полу і перші попередні результати ЦВК Білорусії - сфальцифікавані. Для розгону демонстрантів міліція застосовувала водомети, гумові кулі та інші спецзасоби.

Правозахисники повідомляють про одного загиблого в результаті наїзду автозака на натовп. За даними правозахисного центру "Весна", затримані не менше 140 учасників протестів. Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за фактом масових заворушень і насильства по відношенню до міліції.

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Все по темі:

Протест, Лукашенко, Минск, Пост президента.

Автор:

Телеграф
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