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Путін привітав Лукашенка із перемогою на президентських виборах

Путін привітав Лукашенка із перемогою на президентських виборах
13:58 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
У відправленій телеграмі Президенту Білорусії Путін повідомив, що розраховує на подальший розвиток взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх областях, поглиблення співпраці в рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку.

«Це, без сумніву, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі», - написав Путін.

Раніше Лукашенко з перемогою на виборах привітав глава китайської держави Сі Цзіньпін. Лідер Китаю таким чином став першим главою іноземної держави, який визнав результати білоруських виборів. Першим з президентів, хто в цілому відреагували на ситуацію, став лідер України Володимир Зеленський. Він закликав сторони до діалогу і стриманості від вуличного насильства.

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) Білорусі, Олександр Лукашенко набирає 80,23 відсотка виборців, за Світлану Тіхановську проголосували 574 тисячі чоловік, або 9,90 відсотків. Проти всіх кандидатів висловилися 6,02 відсотка виборців. За Анну Канопацьку проголосували 1,68 відсотка, Андрій Дмитрієв набрав 1,04 відсотка, а Сергій Черечень - 1,13 відсотка.

У ЦВК додали, що ці результати вже навряд чи зміняться.

Передвиборна кампанія в Білорусії супроводжувалася акціями протесту через арешт і недопуску до виборів опозиційних кандидатів. До Мінська в день голосування зігнали військову техніку на випадок протестних демонстрацій. Після завершення голосування на виборах президента республіки в Мінську та інших містах Білорусі почалися масові протести.

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Путин, Лукашенко, Вибори, Минск, Привітання, Перемога, Голосування.

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