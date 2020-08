Що відбувається в Білорусі: хроніка подій (оновлюється)

Телеграф веде хроніку подій, що відбуваються в Білорусі.

10 серпня

22:43 На Пушкінській - силовий розгін. Силовики зі щитами і в повному обмундируванні кинулися в натовп, застосовують світлошумові гранати. Одного пораненого винесли на зупинку. Все в диму.

22:23 У столиці біля супермаркету протестуючі перекрили дорогу. ЗМІ повідомляють, що по них відкрили вогонь і поранили журналістку "Нашої Ниви" Наталію Лубневську.

22:00 Повідомляється, що в різних районах Мінська автомобілісти перекривають дороги, а біля метро Пушкінська почали будувати барикади.

21:13 В Білорусі створили інтерактивну карту, щоб відстежувати протести в Мінську. На ній позначають де були затримання, де перекрили рух, де сталася бійка з міліцією, де ховаються силовики, місця скупчення техніки.

21:00 Увечері в центральній частині Мінська повністю закрили шість станцій метро: не можна ні вийти, ні ввійти. Крім цього, за інформацією Белсат, на під'їздах зі всіх напрямків до стели "Мінськ - місто-герой" стоять автозаки, автобуси, мікроавтобуси з силовиками в повній екіпіровці. У перехожих перевіряють документи. Площу навколо стели огородили, до неї можна пройти тільки після обшуку.

20:55 Голова Комітету держбезпеки Білорусі Валерій Вакульчик заявив, що на кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську готувався замах, її хотіли зробити "сакральної жертвою".

20:30 У білоруській столиці відбулися численні систематичні затримання біля Палацу спорту, навколо Стелли, біля готелю "Ювілейний". Силовики затримали понад 60 осіб.

20:00 В Мінську перекрили проспект Переможців. По ньому рухається тільки транспорт правоохоронців і карети швидкої допомоги.

19:52 Головна суперниця Лукашенко Світлана Тихановська подала офіційну скаргу до Центрвиборчкому країни з вимогою визнати недійсними результати виборів.

18:43 Світлана Тіхановском відмовилася від участі в акціях протесту. "Команда прийняла рішення, що її поява може викликати якісь провокації додаткові, яких ми б хотіли уникнути. І вона, як командний гравець, підкорилася цьому рішенню", - сказала її прес-секретар Ганна Красулина.

17:51 Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента:

17:30 В МЗС Чехії відреагували на заяву Лукашенка про те, що протестами в Білорусі нібито управляли з Польщі, Чехії та Великобританії. Там заявили, що Чехія поважає суверенітет Білорусі, але "сприятиме свободі вираження думок і свободу зборів" в цій країні.

17:10 Голова польського МЗС Яцек Чапутовіч прокоментував заяву президента РБ Олександра Лукашенка про те, що протести в Білорусі керувалися іншими країнами, в тому числі з Польщі. Міністр назвав таке твердження неоднозначним і необгрунтованим, а також сказав, що протести почалися через невдоволення народу, а не через втручання країн.

15:36 У Білорусі другий день поспіль інтернет працює з великими перебоями. Білоруський президент заявив, що це не ініціатива влади, і нібито "відключають із-за кордону".

15:04 У МВС Білорусі назвали число постраждалих на мітингах в день виборів. Інформацію про загиблого не підтверджують.

Правоохоронці вночі затримали близько 3 тисяч чоловік на протестах в країні.

13:40 Олександр Лукашенко зробив ще одну заяву з приводу заворушень у країні. Він упевнений, що це справа рук людей з Росії, України, Польщі, Чехії.

13:20 Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що насильство над демонстрантами в Білорусі не є вирішенням ситуації з протестами після виборів президента країни.

