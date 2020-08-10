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Що відбувається в Білорусі: хроніка подій (оновлюється)
Що відбувається в Білорусі: хроніка подій (оновлюється)
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Що відбувається в Білорусі: хроніка подій (оновлюється)

Що відбувається в Білорусі: хроніка подій (оновлюється)
15:17 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
У неділю ввечері в деяких містах Білорусі почалися масові акції протестів. Причиною цього є попередні підсумки президентських виборів. Вчора, 9 серпня, в Білорусі пройшли президентські вибори. Після оголошення результатів екзит-полу, згідно з даними яких перемогу на президентських виборах в країні здобув Олександр Лукашенко, на вулиці вийшли незадоволені мітингувальники.

Телеграф веде хроніку подій, що відбуваються в Білорусі.

10 серпня

22:43 На Пушкінській - силовий розгін. Силовики зі щитами і в повному обмундируванні кинулися в натовп, застосовують світлошумові гранати. Одного пораненого винесли на зупинку. Все в диму.

22:23 У столиці біля супермаркету протестуючі перекрили дорогу. ЗМІ повідомляють, що по них відкрили вогонь і поранили журналістку "Нашої Ниви" Наталію Лубневську.

22:00 Повідомляється, що в різних районах Мінська автомобілісти перекривають дороги, а біля метро Пушкінська почали будувати барикади.

21:13 В Білорусі створили інтерактивну карту, щоб відстежувати протести в Мінську. На ній позначають де були затримання, де перекрили рух, де сталася бійка з міліцією, де ховаються силовики, місця скупчення техніки.

21:00 Увечері в центральній частині Мінська повністю закрили шість станцій метро: не можна ні вийти, ні ввійти. Крім цього, за інформацією Белсат, на під'їздах зі всіх напрямків до стели "Мінськ - місто-герой" стоять автозаки, автобуси, мікроавтобуси з силовиками в повній екіпіровці. У перехожих перевіряють документи. Площу навколо стели огородили, до неї можна пройти тільки після обшуку.

20:55 Голова Комітету держбезпеки Білорусі Валерій Вакульчик заявив, що на кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську готувався замах, її хотіли зробити "сакральної жертвою".

20:30 У білоруській столиці відбулися численні систематичні затримання біля Палацу спорту, навколо Стелли, біля готелю "Ювілейний". Силовики затримали понад 60 осіб.

20:00 В Мінську перекрили проспект Переможців. По ньому рухається тільки транспорт правоохоронців і карети швидкої допомоги.

19:52 Головна суперниця Лукашенко Світлана Тихановська подала офіційну скаргу до Центрвиборчкому країни з вимогою визнати недійсними результати виборів.

18:43 Світлана Тіхановском відмовилася від участі в акціях протесту. "Команда прийняла рішення, що її поява може викликати якісь провокації додаткові, яких ми б хотіли уникнути. І вона, як командний гравець, підкорилася цьому рішенню", - сказала її прес-секретар Ганна Красулина.

17:51 Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента:

  • Олександр Лукашенко - 80,08%;

  • Світлана Тихановська- 10,09%;

  • Анна Канопацька - 1,68%;

  • Андрій Дмитрієв - 1,21%;

  • Сергій Черечнь - 1,15%;

  • Проти всіх - 4,6%.

17:30 В МЗС Чехії відреагували на заяву Лукашенка про те, що протестами в Білорусі нібито управляли з Польщі, Чехії та Великобританії. Там заявили, що Чехія поважає суверенітет Білорусі, але "сприятиме свободі вираження думок і свободу зборів" в цій країні.

17:10 Голова польського МЗС Яцек Чапутовіч прокоментував заяву президента РБ Олександра Лукашенка про те, що протести в Білорусі керувалися іншими країнами, в тому числі з Польщі. Міністр назвав таке твердження неоднозначним і необгрунтованим, а також сказав, що протести почалися через невдоволення народу, а не через втручання країн.

15:36 У Білорусі другий день поспіль інтернет працює з великими перебоями. Білоруський президент заявив, що це не ініціатива влади, і нібито "відключають із-за кордону".

15:04 У МВС Білорусі назвали число постраждалих на мітингах в день виборів. Інформацію про загиблого не підтверджують.

Правоохоронці вночі затримали близько 3 тисяч чоловік на протестах в країні.

13:40 Олександр Лукашенко зробив ще одну заяву з приводу заворушень у країні. Він упевнений, що це справа рук людей з Росії, України, Польщі, Чехії.

13:20 Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що насильство над демонстрантами в Білорусі не є вирішенням ситуації з протестами після виборів президента країни.

12:40 Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії з проханням про скликання надзвичайного саміту ЄС по ситуації в Білорусі.

12:10 Президент РФ Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з переобранням на пост президента Білорусі.

11:30 Представники Світлани Тіхановської заявили про неправдивість попередніх даних виборів в Білорусі.

10:50 Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував протести в країні, що пройшли в ніч на 10 серпня.

10:20 Голова української держави Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з масовими протестами в Білорусі. За його словами, владі важливо в своїх діях максимально дотримуватися загальновизнаних демократичних стандартів цивілізованого світу.

9:45 Слідчим комітетом республіки порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства по відношенню до співробітників органів внутрішніх справ.

9:20 у мережі з'явилося відео наїзду автоазака на людину під час протестів у Мінську.

7:00 Штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської в Мінську забарикадувався. У будівлі штабу замкнули двері і вікна через побоювання затримань.

9 серпня

22:00 Після закриття виборчих дільниць в Білорусі почалися масові затримання людей. Демонстранти вступили в протистояння з ОМОНом.

18:00 З'явилися результати екзит-полу. Лукашенко отримав 79,7% голосів. Друге місце зайняла опозиційний кандидат Світлана Тіхановська (6,8%), третє - Ганна Канопацкая (2,3%).

13:00 Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосував на президентських виборах. О 8:00 неділі стартувало голосування на виборчих дільницях.

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Все по темі:

Лукашенко, Вибори, Минск, Протести, Хроніка подій.

Автор:

Телеграф
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