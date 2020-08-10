Опозиція в Білорусі вимагає повторного підрахунку голосів

«Майдану» в Білорусі не допустять - по крайній мірі, це обіцяє Олександр Лукашенко. Після перемоги на виборах він заявив, що у протестах винні іноземці. Опозиція ж офіційними результатами голосування не вірить і готова виходити на акції і далі, а кандидат Світлана Тихановська називає переможцем себе. За офіційною інформацією, діючий президент набрав 80,08%, Тихановська - 10,09%.

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська подала скаргу до Центрвиборчкому та вимагає визнати недійсними результати виборів.

У скарзі Тихановська зазначає, що в зв'язку з допущеними порушеннями законодавства при підрахунку голосів потрібне проведення повторного підрахунку голосів з перевіркою дійсності відомостей про тих виборців, які проголосували й автентичності бюлетенів, протоколів для голосування.

«У разі неможливості проведення повторного підрахунку голосів вибори на окремих дільницях мають бути визнані недійсними на підставі ст. 79 Виборчого кодексу», - йдеться в скарзі.

У документі також перераховані порушення, зафіксовані незалежними спостерігачами.

Раніше штаб опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської заявив, що не визнає попередні підсумки виборів у країні.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У МВС Білорусі заявили про затримання близько 3 тисяч людей на акціях протесту, які виникли після голосування на виборах президента.

Водночас у правозахисному центрі "Вясна" повідомили, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акції протесту, а в лікарнях Мінська знаходяться десятки постраждалих.

Олександр Лукашенко назвав минулі вибори святом і зазначив, що «ті, хто захотів його зіпсувати, засвітилися ще яскравіше». Також, на думку глави республіки, нічні протести в країні, в ході яких затримали 3 тис. осіб, організували «ляльководи» з України, Польщі та Чехії, а в масових акціях в столиці брали участь і громадяни Росії.