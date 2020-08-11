"Так і залишилася тією слабкою жінкою": Тіхановська записала відеозвернення

Головна опозиціонерка Білорусі Світлана Тіхановська записав відеозвернення і заявила, що "прийняла дуже важке для себе рішення".

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановском записала відеозвернення. Вона заявила, що рішення покинути країну прийняла самостійно. Про це Тіхановська заявила в своєму відеозверненні.

Тіхановська заявила, що так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку.

"Ви знаєте, я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку. Я прийняла дуже важке для себе рішення. це рішення я прийняла абсолютно самостійно", - сказала вона.

За її словами, вона була готова до того, що багато її не зрозуміє і засудять.

"Але, знаєте, не дай бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я. Тому, люди, бережіть себе, будь ласка - жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти - це найважливіше, що є в нашому житті" , - додала вона.

Як повідомлялося, увечері 10 серпня штаб Тіхановської повідомив, що вона зникла після візиту в ЦВК Білорусі. Тільки через кілька годин вона вийшла на зв'язок. Сьогодні стало відомо, що Тіхановська виїхала в Литву. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус.

Перед цим в КДБ Білорусі заявили про можливий замах на Тіхановську.

Голова Комітету держбезпеки Білорусі Валерій Вакульчик заявив, що на кандидата в президенти Білорусі Світлану Тіхановську готувався замах, її хотіли зробити "сакральної жертвою". Крім того відомо, що Тіхановська відмовилася брати участь в акціях протесту, її штаб вважає, що поява на публіці може викликати провокації.