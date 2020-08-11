"Перша в світі": Путін оголосив про реєстрацію вакцини від коронавірусу в Росії

Як повідомляється, вакцину від коронавірусу вже випробувала на собі одна з дочок Путіна.

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що перша в світі вакцина від коронавірусу зареєстрована в Росії, вона формує стійкий імунітет. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Наскільки мені відомо, сьогодні вранці вперше в світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції", - сказав Путін на нараді з членами уряду.

Президент зазначив, що вакцина ефективно працює, створюючи у щеплених їй людей стійкий імунітет до COVID-19 і не викликає серйозних побічних ефектів. Про це Путін, за його словами, дізнався від однієї зі своїх дочок, якій щепленням новою вакциною вже зробили.

У свою чергу глава МОЗ Михайло Мурашко доповів президенту, що група розробників вакцини від COVID-19 вже отримала патент на винахід.

Як повідомлялося, в світі станом на ранок 11 серпня виявили понад 20 мільйонів випадків коронавірусної хвороби. Росія знаходиться на четвертому місці в світі за розповсюдженням захворювання, в країні виявили майже 900 тисяч випадків коронавірусної інфекції COVID-19.