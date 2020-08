У Білорусії почалися страйки, працівники масово залишають робочі місця

У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця. Про це повідомляє Telegram канал NEXTA_live.

У соцмережах масово публікуються відео, як люди йдуть з робочих місць і вимагають зустрічі з керівниками підприємств.

"Київський маргариновий завод масово покидає роботу. Люди аплодують, машини сигналять", - йдеться в одному з повідомлень.

Також відомо, що в столиці Білорусі страйкують співробітники Мінського електротехнічного заводу, Інституту хімії нових матеріалів НАН Білорусі.

Employees are leaving their workplaces and taking to the streets of #Minsk now

Video NEXTA pic.twitter.com/9T2aCdkkc7

— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 11, 2020