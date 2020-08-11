У Білорусії почалися страйки, працівники масово залишають робочі місця

У країні розпочався загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.

У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця. Про це повідомляє Telegram канал NEXTA_live.

У соцмережах масово публікуються відео, як люди йдуть з робочих місць і вимагають зустрічі з керівниками підприємств.

"Київський маргариновий завод масово покидає роботу. Люди аплодують, машини сигналять", - йдеться в одному з повідомлень.

Також відомо, що в столиці Білорусі страйкують співробітники Мінського електротехнічного заводу, Інституту хімії нових матеріалів НАН Білорусі.

Employees are leaving their workplaces and taking to the streets of #Minsk now

Video NEXTA pic.twitter.com/9T2aCdkkc7 — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 11, 2020

За інформацією ЗМІ, на заводі БелАЗ в Жодіно робочі обговорюють формат страйку і конкретні вимоги для підприємства.

Працівники Жабінковського цукрового заводу викликали голову райвиконкому, щоб оголосити йому про початок страйку.

Співробітники підприємства "Гродно Азот" заявили, що не визнають результати виборів і також готуються страйкувати.

Як повідомлялося, після президентських виборів в Білорусі, незважаючи на оголошену перемогу Олександра Лукашенка з підтримкою в 80%, білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни.

У країні почалися масові затримання, протести переросли в зіткнення з силовиками. Опозиція не визнала перемогу Лукашенка.

За словами Тіхановської - головної конкурентки Лукашенко, за даними з дільниць, "де не було фальсифікацій", вона набрала близько 70-80% голосів. Вчора ввечері протести продовжилися.

Вчора в МВС повідомили, що затримані близько 3 000 чоловік.