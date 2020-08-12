Що відбувається в Білорусії: хроніка подій (оновлюється)

Після президентських виборів в Білорусі, незважаючи на оголошену перемогу Олександра Лукашенка з підтримкою в 80%, білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них з максимальною жорстокістю.

У Білорусі ввечері у вівторок продовжилися активні протести проти фальсифікації результатів виборів президента. Раніше в ЦВК республіки заявили про перемогу на них чинного президента Олександра Лукашенка. Вчора ввечері на вулиці Мінська та інших міст традиційно вийшли тисячі людей. З іншого боку проти них виступають бійці ОМОН і інших силові підрозділи. При спробі установки барикад у вівторок в Мінську відбулися нові сутички, а в Гродно від дій правоохоронців серйозно постраждала малолітня дитина. На тлі масштабних протестів в білоруському МЗС заявили про готовність до діалогу з іноземними партнерами.

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8:25 NEXTA знову закликає білорусів страйкувати проти режиму Лукашенка.

8:22 Державне інформагентство БЕЛТА пише, що затримані координатори протестів. Один з них нібито керував акцією з 17 поверху готелю Білорусь і мав трьох помічників на вулиці.

8:22 Ведучий новин на держканалі БТ Сергій Казловіч подав у відставку, а вслід за ним і телеведуча СТВ Тетяна Бородкіна.

6:37 В ніч на 12 серпня в Гродно, де проходили масові протести, броньований автомобіль силовиків в'їхав у легковик, в якому знаходилося троє людей. Травмовано 5-річна дівчинка.

1:32 В мікрорайоні Серебрянка в Мінську, який став одним з центрів де проходять вночі акції протесту, демонстранти намагаються будувати барикади.

Протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. У ЦВК оприлюднили попередні результати. Так, за чинного президента Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців, за Світлану Тіхановську - 9,9%, за Анну Канопацьку - 1,68%, за Сергія Черечня - 1,13%, за Андрія Дмитрієва - 1,04%, проти всіх - 6,02%.

9 серпня ввечері тисячі жителів Білорусі вийшли на стихійні акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. У Мінську співробітники правоохоронних органів стріляли в протестуючих гумовими кулями. У понеділок ввечері протести поновилися. Силовики в Мінську знову відкрили вогонь по протестуючих. У МВС Білорусі підтвердили загибель одного з демонстрантів.

Кандидат в президенти Тіхановська заявила про те, що вважає себе переможцем минулих виборів, і закликала свого суперника, чинного президента Олександра Лукашенка, до переговорів. Надалі Тіхановська відмовилася від участі в акціях протесту. За словами її прес-секретаря, політик не хотіла б опинитися поруч зі своїм чоловіком, Сергієм Тіхановським, в СІЗО. Згодом стало відомо, що Тіхановська виїхала в Литву. Увечері 11 серпня в Мінську та інших містах Білорусі знову почали збиратися учасники протесту. ОМОН майже відразу почав затримувати активістів.