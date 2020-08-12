Вибори президента в Білорусі: ЦВК поки не визначила дату підсумків

Підведення підсумків голосування на президентських виборах було заплановано на 19 серпня.

У Білорусі ще не визначилися з датою засідання ЦВК, на якому підіб'ють остаточні підсумки виборів президента. Слід врахувати, що при цьому результати повинні оголосити 19 серпня.

Про це повідомляє російське видання ТАСС, посилаючись на білоруську Центральну виборчу комісію.

"До теперішнього часу дата проведення засідання Центрвиборчкому щодо встановлення підсумків виборів не визначена", - заявили у відомстві. Нагадаємо, парламент республіки оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які спалахнули після президентських виборів. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації в країні, а дії правоохоронців - адекватними.

Як повідомлялося, в Білорусі люди масово вийшли на вулиці і протестують проти результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Масові акції протесту проходять у великих містах Білорусі і тривають уже четвертий день. Влада відповіли на протест з максимальною жорстокістю. У країні з перебоями працює інтернет і блокуються деякі ЗМІ. Президент Олександр Лукашенко заявив, що протестами керували з декількох європейських країн, в тому числі з Польщі та Чехії.

Детальніше про всі події, що зараз відбуваються в Білорусі читайте в нашому матеріалі "Що відбувається в Білорусі: хроніка подій".