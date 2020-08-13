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П`ятий день протестів у Білорусії: ситуація в країні, останні новини (оновлюється)

П`ятий день протестів у Білорусії: ситуація в країні, останні новини (оновлюється)
08:43 Сьогодні Телеграф
Протести в Білорусії, які почалися після президентських виборів, тривають четвертий день. Білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них з максимальною жорстокістю.

За попередні три дні в країні затримали понад 6 000 осіб, більше 200 опинилися в лікарні. Правоохоронці застосовують проти мітингувальників сльозогінний газ, світлошумові гранати і гумові кулі.

Акції проходять одночасно в багатьох містах і в різних районах - білоруський ОМОН затримує людей не тільки на місці проведення акцій, але і відловлює їх у дворах житлових будинків і атакує водіїв в автомобілях. Протестуючі не згодні з перемогою Олександра Лукашенка на президентських виборах і говорять про масові фальсифікації.

Сам Лукашенко каже, що протестами керують з-за кордону, учасників акцій називає "вівцями" і запевняє, що в Білорусії "Майдану не буде".

Яка зараз ситуація в Білорусі - в матеріалі Телеграфа

11:00 У Білорусії за три дні було затримано близько шести тисяч чоловік. У мережі повідомляють, що з в'язниць і ізоляторів почали відпускати заарештованих учасників акцій протесту

10:00 Більше 2000 виборців з Мінська, не згодних з результатами виборів на своїх ділянках, підписали колективні заяви з вимогами перерахувати голоси, повідомляє TUT.BY.

9:00 Вранці 13 серпня люди знову вийшли на вулиці в різних районах Мінська і стали в "ланцюга солідарності". Машини сигналять їм про підтримку, інформують білоруські ЗМІ.

7:50 США розглянуть можливість запровадження санкцій проти влади режиму Лукашенка, аж до обмеження поставок нафти, заявив глава Держдепу Помпео.

7:30 Звільнився ще один телеведучий державного каналу Білорусь-1. Про звільнення на тлі протестів в Білорусії оголосив Володимир Бурко - провідний ведучий військової програми Арсенал на державному телеканалі Білорусь-1.

07:25 У ході протестів в Білорусі співробітники ОМОНу побили чоловіка, який став перед ними на коліна і підняв руки.

7:21 Білоруські Telegram-канали пишуть, що вчора звільняли деяких затриманих зі столичного ізолятора в Окрестіно і СІЗО в Жодіно.

7:16 Франція дуже стурбована насильством у Білорусії після президентських виборів, заявив президент Франції Макрон в телефонній розмові з президентом Росії Путіним 12 серпня.

Протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. У ЦВК оприлюднили попередні результати. Так, за чинного президента Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців, за Світлану Тіхановську - 9,9%, за Анну Канопацьку - 1,68%, за Сергія Черечня - 1,13%, за Андрія Дмитрієва - 1,04%, проти всіх - 6,02%.

9 серпня ввечері тисячі жителів Білорусі вийшли на стихійні акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. У Мінську співробітники правоохоронних органів стріляли в протестуючих гумовими кулями. У понеділок ввечері протести поновилися. Силовики в Мінську знову відкрили вогонь по протестуючих. У МВС Білорусі підтвердили загибель одного з демонстрантів.

Кандидат в президенти Тіхановська заявила про те, що вважає себе переможцем минулих виборів, і закликала свого суперника, чинного президента Олександра Лукашенка, до переговорів. Надалі Тіхановська відмовилася від участі в акціях протесту. За словами її прес-секретаря, політик не хотіла б опинитися поруч зі своїм чоловіком, Сергієм Тіхановським, в СІЗО. Згодом стало відомо, що Тіхановська виїхала в Литву. Увечері 11 серпня в Мінську та інших містах Білорусії знову почали збиратися учасники протесту. ОМОН майже відразу почав затримувати активістів.

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Все по темі:

Лукашенко, Опозиция, Минск, Білорусь, Протести, Тіхановська.

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Телеграф
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