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П'ятниця, 14.08.2020
Тіхановська просить мерів міст стати на чолі протестів (Відео)
Тіхановська просить мерів міст стати на чолі протестів (Відео)
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Тіхановська просить мерів міст стати на чолі протестів (Відео)

Тіхановська просить мерів міст стати на чолі протестів (Відео)
14:46 Сьогодні Телеграф Фото: скріншот із відео
Головна суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі, які змусили людей вийти на мітинги, записала відеозвернення.

Громадяни Білорусії вже не хочуть жити з попередньою владою.

Про це заявила лідер опозиції і кандидат в президенти республіки Світлана Тіхановська в новому відеозверненні.

У новому ролику Тіхановська закликає всіх мерів міст почати очолювати мирні протести в суботу та неділю, 15 і 16 серпня.

"Ми зробили свій вибір. Згідно із законом і з гідністю. Я дякую кожному, хто проголосував за мене. І нас, прихильників змін, більшість. Цьому є документальне підтвердження - копії протоколів. Там, де комісії порахували чесно, моя підтримка склала від 60 70%. А у Новій Боровій - 90%", - нагадала вона.

Кандидат в президенти зазначає, що для більшості жителів країни перемога Лукашенка на виборах здається абсурдом. Крім того, їй боляче усвідомлювати, що чинна влада перетворює мирні протести на криваві бійні.

"Ситуація критична. Нам треба зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу піти на діалог. Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань на вулицях", - сказала вона.

Нагадаємо, вранці з'явилася інформація про наміри Олександра Лукашенка виступити із заявою про своє бачення протестів в Білорусії Після цього стало відомо, що чинний президент республіки Олександр Лукашенко побував на зустрічі із будівельниками, на якій відреагував на те, що відбувається в країні. За його словами, протести в Білорусії негативно впливають на стан країни на світовому ринку.

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Все по темі:

Лукашенко, Опозиция, Минск, Протести, Відеозвернення, Вибори президента, Тіхановська.

Автор:

Телеграф
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