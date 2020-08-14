Скачать
Субота, 15.08.2020
Не виходьте на вулиці: Лукашенко звернувся до білорусів
Не виходьте на вулиці: Лукашенко звернувся до білорусів
Акції протесту в Білорусії: на мітинги вийшли працівники заводів по всій країні
Акції протесту в Білорусії: на мітинги вийшли працівники заводів по всій країні
Динамо хоче придбати півзахисника Лестера
Динамо хоче придбати півзахисника Лестера
"Висхідний Фенікс": Принц Гаррі знявся у фільмі Netflix (Відео)
"Висхідний Фенікс": Принц Гаррі знявся у фільмі Netflix (Відео)

Не виходьте на вулиці: Лукашенко звернувся до білорусів

Не виходьте на вулиці: Лукашенко звернувся до білорусів
21:20 Пт, 14 Серпень 2020 Телеграф
Чинний президент Білорусії Олександр Лукашенко закликає громадян не виходити на вулиці з протестами, а також заявляє, що їх використовують як "гарматне м'ясо". За словами глави держави, організаторами цих протестів є люди з-за кордону. Про це повідомили в "БелТА".

"В черговий раз ми з вами повертаємося до питань положення навіть не в Білорусії, а в столиці - в Мінську. Не скажу, що катастрофа якусь, або занадто перенапружену ситуацію, але проблем вистачає і питань вистачає, які необхідно вирішувати. Ми сьогодні вже абсолютно чітко бачимо, що відбувається. бачимо сьогодні дійових осіб. Як ми і говорили, організаторами цього всього є люди з-за кордону. У перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим, притому пристойним кримінальним минулим. Ну і наші - де діти, де не зовсім вже діти", - сказав глава Білорусії.

За його совами, він не може пред'явити претензії до кого б то не було з-за того, як розвивається ситуація.

"Єдине, попрошу і міністра, і інших: ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, його не треба бити. Тобто має бути певне гальмо", - додав президент.

Крім цього він звернувся до батьків з проханням стежити за своїми дітьми і попросив людей не виходити на вулиці.

"Не висувайтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують як" гарматне м'ясо"! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї відкритої Росії, Навального і так далі, і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни. Скажіть, а як військовій людині діяти? Мені що робити в цій ситуації? Ви хочете, щоб я сидів і чекав, поки Мінськ вгору перевернуть? Так ми потім не стабілізуємо обстановку. Тому треба зупинитися, взяти голову в руки і заспокоїтися. І дати нам навести порядок, розібратися з тими, хто приїхав сюди", - резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, після президентських виборів в Білорусії, незважаючи на оголошену перемогу Олександра Лукашенка з підтримкою в 80%, білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них з максимальною жорстокістю.

Також повідомлялося, що українська сторона зацікавлена в тому, щоб Білорусь вийшла сильною з нинішньої кризи, оскільки в разі ослаблення і відторгнення Заходом ця країна стане легкою здобиччю для РФ.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Українському радіо".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Протест, Лукашенко, Минск.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ситуація в Білорусі: Лукашенко виступить із "терміновим зверненням"
02 "Що б такого купити?" Андре Тан назвав речі, які довго не вийдуть з моди (Відео)
03 HBO показав трейлер нової підліткової комедії "Не вагітна" (Відео)
04 14 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
05 Протести в Білорусі: Кравчук звернувся до Лукашенка із закликом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вступ для абітурієнтів з окупованого Донбасу продовжили до 23 жовтня
Вступ для абітурієнтів з окупованого Донбасу продовжили до 23 жовтня
У МОЗ оновили список країн &quot;червоної&quot; і &quot;зеленої&quot; зон: до якої групи потрапила Україна
У МОЗ оновили список країн "червоної" і "зеленої" зон: до якої групи потрапила Україна
Зеленський: Україна на межі другої хвилі COVID-19
Зеленський: Україна на межі другої хвилі COVID-19
Новий BMW X1 помічений фотошпигуном в Мюнхені (Фото)
Новий BMW X1 помічений фотошпигуном в Мюнхені (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся