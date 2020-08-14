Не виходьте на вулиці: Лукашенко звернувся до білорусів

Чинний президент Білорусії Олександр Лукашенко закликає громадян не виходити на вулиці з протестами, а також заявляє, що їх використовують як "гарматне м'ясо". За словами глави держави, організаторами цих протестів є люди з-за кордону. Про це повідомили в "БелТА".

"В черговий раз ми з вами повертаємося до питань положення навіть не в Білорусії, а в столиці - в Мінську. Не скажу, що катастрофа якусь, або занадто перенапружену ситуацію, але проблем вистачає і питань вистачає, які необхідно вирішувати. Ми сьогодні вже абсолютно чітко бачимо, що відбувається. бачимо сьогодні дійових осіб. Як ми і говорили, організаторами цього всього є люди з-за кордону. У перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим, притому пристойним кримінальним минулим. Ну і наші - де діти, де не зовсім вже діти", - сказав глава Білорусії.

За його совами, він не може пред'явити претензії до кого б то не було з-за того, як розвивається ситуація.

"Єдине, попрошу і міністра, і інших: ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, його не треба бити. Тобто має бути певне гальмо", - додав президент.

Крім цього він звернувся до батьків з проханням стежити за своїми дітьми і попросив людей не виходити на вулиці.

"Не висувайтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують як" гарматне м'ясо"! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї відкритої Росії, Навального і так далі, і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни. Скажіть, а як військовій людині діяти? Мені що робити в цій ситуації? Ви хочете, щоб я сидів і чекав, поки Мінськ вгору перевернуть? Так ми потім не стабілізуємо обстановку. Тому треба зупинитися, взяти голову в руки і заспокоїтися. І дати нам навести порядок, розібратися з тими, хто приїхав сюди", - резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, після президентських виборів в Білорусії, незважаючи на оголошену перемогу Олександра Лукашенка з підтримкою в 80%, білоруси вийшли на масові протести - в Мінську і всіх великих містах країни. Влада відповіла на них з максимальною жорстокістю.

Також повідомлялося, що українська сторона зацікавлена в тому, щоб Білорусь вийшла сильною з нинішньої кризи, оскільки в разі ослаблення і відторгнення Заходом ця країна стане легкою здобиччю для РФ.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Українському радіо".