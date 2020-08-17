ЗМІ: Трамп хоче зустрічі з Путіним до виборів у листопаді

Президент США Дональд Трамп хоче до виборів в листопаді провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Про це сказано в матеріалі NBC, що посилається на власні джерела.

Видання зазначає, що виходячи з інформації чотирьох знайомих з процесом джерел, Трамп висловив бажання провести зустріч з Путіним до листопада цього року.

Мета зустрічі полягає в тому, щоб обидва президенти заявили про досягнення прогресу в укладенні нової угоди з контролю над ядерною зброєю між країнами. Йдеться про можливе підписання плану подальшого ведення переговорів щодо продовження дії угоди СНО-3.

Відповідальні особи зараз зайняті пошуками місця, де така зустріч могла б відбутися. Відзначається, що в якості одного з варіантів розглядається Нью-Йорк.

На думку джерел видання, Трамп таким чином хоче збільшити свої шанси на переобрання і показати, що може домовлятися про важливі угоди.

Раніше спеціальний представник президента США з питань контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі говорив, що в США допускають можливість укладення нового ядерного угоди з Росією з метою тиску на переговорах з Китаєм.

Попередній договір (ДРСМД) втратив чинність 2 серпня 2019 роки після виходу з нього обох сторін. ДРСМД і угоду СНО-3 про скорочення стратегічного наступального озброєння між РФ і США є двома ключовими документами, контролюючими ядерний арсенал двох країн. Дія СНО-3 повинно закінчиться на початку наступного року, за умови, що сторони не зможуть домовитися про його продовження. Раніше в РФ вже говорили, що готові вийти з угоди.

Вибори в США заплановані на 3 листопада цього року.