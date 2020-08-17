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Понеділок, 17.08.2020

Цей день увійде в історію Білорусії: на Марш свободи в Мінську вийшла рекордна кількість людей (Відео)

Вчора, 16 серпня, в історії Білорусії була написана нова сторінка: ніколи раніше в столиці на акцію протесту проти чинної влади не збиралися, за оцінками опозиційних ресурсів, більше 200 000 чоловік. Користувач YouTube Gronn Onland виклав відео мітингу в центрі столиці РБ в 4К-якості. Нагадаємо, 9 серпня в Білорусії пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів. Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусії. Крім того, на страйки виходять робочі найбільших підприємств. За час протестів були затримані тисячі мітингувальників. Багатьох по кілька днів тримали в СІЗО, піддаючи тортурам і нелюдським, жорстоким покаранням. Євросоюз заявив, що не вважає діючими результати голосування через численні свідоцтва фальсифікацій. Всі кандидати в президенти Білорусії, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента. Світлана Тіхановська заявила про готовність до переговорів з Олександром Лукашенко і оголосила про створення координаційної ради для забезпечення передачі влади.
Фото: twitter
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Протест, Митинг, Лукашенко, Минск, Марш Свободи, Тіхановська.
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