У Білорусії оголошено загальнонаціональний страйк

У Білорусії тривають протести. 17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка.

Протестуючі в Білорусії оголосили загальнонаціональний страйк і оприлюднили план своїх дій на понеділок, 17 серпня. Його опублікували в Telegram-каналі NEXTA Live.

Протестуючі проти 26-річного режиму Лукашенка висувають такі вимоги:

Негайне звільнення всіх затриманих і політв'язнів;

Відставка Олександра Лукашенка;

Відповідальність для причетних до вбивств і тортур білорусів.

Опозиційний ресурс TUT.BY. повідомляє, що з самого ранку на страйк вийшли працівники співробітники "Белтелерадіокомпанії". Серед тих що вийшли на страйк - режисери, оператори, і ті, хто минулого тижня написав заяву про звільнення. Вони стоять з плакатами "Я / ми за чесні новини".

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусії пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусії.

Крім того, на страйки виходять робочі найбільших підприємств. За час протестів були затримані тисячі мітингувальників. Багатьох по кілька днів тримали в СІЗО, піддаючи тортурам і нелюдському, жорстоким покаранням.

Євросоюз заявив, що не вважає діючими результати голосування через численні свідоцтва фальсифікацій. Всі кандидати в президенти Білорусії, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусії відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановська заявила про готовність до переговорів з Олександром Лукашенко і оголосила про створення координаційної ради для забезпечення передачі влади, а також заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".