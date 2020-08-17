Уряд Білорусії склав повноваження перед Лукашенко. Про це повідомляє державне інформаційне агенство БЕЛТА.
"Уряд Білорусії склав повноваження перед новообраним Президентом. Це передбачено постановою Ради Міністрів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, постанова набирає чинності з дня його прийняття. На Національному правовому інтернет-порталі Білорусії також сказано, що вже підписано Указ про повноваження уряду.
Згідно з документом прем'єр-міністру, його заступникам, міністрам і головам державних комітетів доручено здійснювати свої повноваження до сформування президентом нового складу Ради Міністрів.
Нагадаємо, 9 серпня в Білорусії пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів. Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусії.
Крім того, на страйки виходять робочі найбільших підприємств. За час протестів були затримані тисячі мітингувальників. Багатьох по кілька днів тримали в СІЗО, піддаючи тортурам і нелюдському, жорстоким покаранням.
Євросоюз заявив, що не вважає діючими результати голосування через численні свідоцтва фальсифікацій. Всі кандидати в президенти Білорусії, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусії відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента. Світлана Тіхановська заявила про готовність до переговорів з Олександром Лукашенко і оголосила про створення координаційної ради для забезпечення передачі влади.