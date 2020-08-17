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Уряд Білорусії склав повноваження перед Лукашенко

Уряд Білорусії склав повноваження перед Лукашенко
13:00 Сьогодні Телеграф
Згідно з постановою Ради Міністрів, уряд Білорусії склав повноваження перед Олександром Лукашенком.

Уряд Білорусії склав повноваження перед Лукашенко. Про це повідомляє державне інформаційне агенство БЕЛТА.

"Уряд Білорусії склав повноваження перед новообраним Президентом. Це передбачено постановою Ради Міністрів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, постанова набирає чинності з дня його прийняття. На Національному правовому інтернет-порталі Білорусії також сказано, що вже підписано Указ про повноваження уряду.

Згідно з документом прем'єр-міністру, його заступникам, міністрам і головам державних комітетів доручено здійснювати свої повноваження до сформування президентом нового складу Ради Міністрів.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусії пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів. Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусії.

Крім того, на страйки виходять робочі найбільших підприємств. За час протестів були затримані тисячі мітингувальників. Багатьох по кілька днів тримали в СІЗО, піддаючи тортурам і нелюдському, жорстоким покаранням.

Євросоюз заявив, що не вважає діючими результати голосування через численні свідоцтва фальсифікацій. Всі кандидати в президенти Білорусії, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусії відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента. Світлана Тіхановська заявила про готовність до переговорів з Олександром Лукашенко і оголосила про створення координаційної ради для забезпечення передачі влади.

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Протест, Лукашенко, Минск, Уряд, Повноваження.

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Телеграф
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