Нові вибори в Білорусі: Лукашенко пішов на поступки і назвав умови

"Буде так мужики: нам треба прийняти нову Конституцію, що ви хотіли.
І навіть альтернативщики не заперечували!
Ви її повинні прийняти на референдумі, тому що перш за Конституцію ми брали на референдумі ...
І за новою Конституцією провести, якщо ви хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади ", - заявив він.
Відео на якому Олександр Лукашенко робить свою заяву:
Нагадаємо
17 серпня, Олександр Лукашенко в черговий раз заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.
9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.
У МВС Білорусі заявили про завершення роботи зі звільнення затриманих учасників протесту.
Білоруський президент Олександр Лукашенко в ході загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами. За його словами, влада більше не вмовляти протестувальників.