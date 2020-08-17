Нові вибори в Білорусі: Лукашенко пішов на поступки і назвав умови

Олександр Лукашенко передумав і публічно погодився на проведення нових президентських виборів у країні, але з однією умовою. Цю заяву він зробив під час спілкування з протестувальниками Мінського заводу колісних тягачів.

"Буде так мужики: нам треба прийняти нову Конституцію, що ви хотіли.

І навіть альтернативщики не заперечували!

Ви її повинні прийняти на референдумі, тому що перш за Конституцію ми брали на референдумі ...

І за новою Конституцією провести, якщо ви хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади ", - заявив він.

Відео на якому Олександр Лукашенко робить свою заяву:

Нагадаємо

17 серпня, Олександр Лукашенко в черговий раз заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. До остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

У МВС Білорусі заявили про завершення роботи зі звільнення затриманих учасників протесту.

Білоруський президент Олександр Лукашенко в ході загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами. За його словами, влада більше не вмовляти протестувальників.