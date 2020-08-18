Тіхановська закликала білорусів не сидіти і міняти країну (Відео)

Опонент Лукашенка Тіхановська вважає, що її чоловіка заарештували за безпідставним звинуваченням, щоб не допустити до виборів.

Основний опозиційний кандидат в президенти Білорусії Світлана Тіхановська закликала білорусів не сидіти і міняти країну. Про це вона заявила в відеозверненні, записаному в честь дня народження її чоловіка Сергія, який з травня перебуває під арештом режиму Олександра Лукашенка, передає Telegram-канал "ТРАВНЯ КРАІНА БІЛОРУСЬ".

"Мій чоловік просить, щоб я передала вам його слова. Він та інші політв'язні сидять. Але він просить, щоб ви не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя", - заявила вона.

Тіхановська також сказала, що чоловіка затримали "за звинуваченням у злочині, якого він не скоював, за провокації спецслужб", щоб не допустити на вибори.

Вона назвала ситуацію в Білорусії "гниючої системою", в якій "одна людина все контролює, тримає в страху країну 26 років і вкрав вибір людей".

Що відбувається в Білорусії

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів. Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту.

У неділю, 16 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусії. Всі кандидати в президенти Білорусії, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусії відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий раз заявив, що нових виборів в Білорусії не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.