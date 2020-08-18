Вечірній мітинг: тисячі жителів столиці Білорусії зібралися в центрі міста

Близько 10 000 жителів столиці Білорусії зібралися ввечері на майдані Незалежності в центрі Мінська. Про це повідомили в TUT.by

Присутні скандували слова підтримки на адресу працівників підприємств, які беруть участь у страйку.

Деякі з них кричали "Нам не заплатили", натякаючи тим самим, що беруть участь в акції добровільно, на відміну від провладних мітингів.

"На майдані Незалежності запалили тисячі ліхтариків. Люди кричать "Іди", описують ЗМІ відбувається в центрі Мінська.

Події в Білорусії

9 серпня в Білорусії пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів. Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту.

У неділю, 16 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусії.

Всі кандидати в президенти Білорусії, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусії відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий заявив, що нових виборів в Білорусії не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.