Протести в Білорусії: опозиція висунула вимоги до влади

Президія Координаційної ради опозиції Білорусії провела своє перше засідання, на якому було прийнято резолюцію з вимогами до влади.

Як повідомляє DW, координаційна рада (КС) вимагає визнати недійсними результати голосування на президентських виборах 9 серпня і провести нові - за міжнародними стандартами і з іншим складом ЦВК.

Ухилення чинної влади від переговорів з КС призведе до посилення політичної та економічної кризи в Білорусії, зазначено в резолюції.

Відзначається, що метою КС є пошук шляхів для подолання кризи в Білорусії і забезпечення згоди в суспільстві на підставі конституції. При цьому підкреслюється, що КС не ставить собі за мету зміну конституційного ладу і зовнішньополітичного курсу.

Серед вимог, які, на думку членів КС, необхідно виконати "для відновлення статусу Республіки Білорусь як демократичної та правової держави" - припинення насильства і політичного переслідування з боку влади, а також розслідування подій.

Крім того, в резолюції вказується на необхідність звільнити всіх політичних в'язнів і виплатити компенсації постраждалим.

Як повідомлялося, 15 серпня штаб Світлани Тіхановської почав формування Координаційної ради. Він покликаний обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До складу КС увійшли близько ста чоловік.

Президент Білорусії Олександр Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.