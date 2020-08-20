Навальний впав у кому і підключений до апарату ШВЛ

Олексій Навальний, який раніше потрапив в реанімацію, ймовірно, з отруєнням, знаходиться в комі.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний знаходиться в лікарні в стані коми. При цьому лікарі поки нічого не коментують. Про це в Twitter написала прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

За її словами, зараз політик підключений до апарату штучної вентиляції легенів. При цьому лікарі обіцяли дати інформацію кілька годин тому, проте до цих пір немає ніяких результатів аналізів або будь-якої інформації про причини отруєння.

"Олексій як і раніше на апараті ШВЛ. Він в комі у важкому стані. Результатів аналізів поки немає", - написала Ярмиш.

Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

У четвер вранці прессекретар Навального повідомила, що він потрапив в реанімацію з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Ярмиш передбачає, що політика отруїли чимось, підмішаним в чай.

Сьогодні вранці в Омську здійснив екстрену посадку літак, на якому летів Олексій Навальний. Він був доставлений машиною "швидкої допомоги" в лікарню.