Українцям з 1 вересня для поїздок в Білорусь треба буде закордонний паспорт

З 1 вересня громадянам України, які здійснюватимуть поїздки в Білорусь, необхідні будуть закордонні паспорти. Про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

У відомстві нагадали, що з початком осені вступає в силу постанова уряду "Про часткове призупинення дії Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян".

"Отже, запрацює новий порядок виїзду, який дозволить поліпшити захист українських громадян, оскільки в разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою і складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих в разі втрати закордонних паспортів", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ДПСУ прогнозують суттєве зменшення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація з закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

Разом з тим, як стверджують у відомстві, істотно покращиться запобігання випадків використання підробок паспорта громадянина України (в формі книжечки), з огляду на незначний ступінь захисту документа. Прикордонники помітили, що відстрочка нового порядку до 1 вересня цього року була введена з метою надання можливості подорожуючим в разі необхідності завчасно оформити закордонні паспорти на території України.

У той же час громадяни України, які проживають на території Білорусі, можуть оформити закордонні паспорти в українському посольстві в Мінську або консульстві в Бресті. Зазначені установи забезпечені всім належним обладнанням для обробки паспортних клопотань громадян України.

"Однак громадян України, які після 1 вересня 2020 року буде перебувати на території Білорусі без закордонних паспортів, при поверненні в Україну прикордонники безперешкодно будуть пропускати і за внутрішніми паспортами", - запевнили в Держприкордонслужби.

Також сказано, що громадяни України - жителі прикордонних районів України зможуть і надалі керуватися чинним режимом поїздок в Білорусь в місцевих пунктах пропуску за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження (для осіб у віці до 18 років) відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Білорусі (від 12 грудня 1998 року) про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах.