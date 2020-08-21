Тіхановська повідомила, коли повернеться в Білорусь: відео

Тіхановська повернеться в Білорусь, коли буде відчувати себе там у безпеці.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановька розповіла, коли повернеться в Білорусь.

За її словами, це станеться, коли вона буде відчувати себе там у безпеці. Про це вона заявила на прес-конференції.

Вона сказала, що любить свою батьківщину і хоче туди повернутися.

"Я повернуся туди обов'язково, коли буду відчувати себе в безпеці", - сказала вона.

Раніше її довірена особа Ольга Ковалькова сказала, що Світлана Тіхановська може повернутися в Білорусь найближчим часом. За її словами, вона не збиралася їхати з Мінська.

Як повідомлялося, в Білорусі після президентських виборів почалися масові протести. За підсумками ЦВК перемогу здобув Олександр Лукашенко (80,1%), його головний опонент Світлана Тіхановська набрала 10,1%. Люди вийшли на вулиці з вимогою провести нові вибори.

По всій країні почалися масові страйки, робочі великих підприємств, лікарі та діячі мистецтв висунули ряд вимог до Лукашенка. Світлана Тіхановсбка заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм". Вона звернулася до евросоюсу з проханням не визнавати вибори.

Олександр Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року, він заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. А також, що зміна влади зруйнує економіку країни.