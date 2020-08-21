Скачать
П'ятниця, 21.08.2020
У Кремлі заявили про готовність допомогти Білорусії в урегулюванні конфлікту
У Кремлі заявили про готовність допомогти Білорусії в урегулюванні конфлікту
Лукашенко про протести в країні: Це моя проблема, яку я повинен вирішувати
Лукашенко про протести в країні: Це моя проблема, яку я повинен вирішувати
Гнабрі "обскакав" Неймара і Левандовскі
Гнабрі "обскакав" Неймара і Левандовскі
Жінки вибирають партнера за допомогою репродуктивного тракту: цікаве дослідження
Жінки вибирають партнера за допомогою репродуктивного тракту: цікаве дослідження

У Кремлі заявили про готовність допомогти Білорусії в урегулюванні конфлікту

У Кремлі заявили про готовність допомогти Білорусії в урегулюванні конфлікту
16:34 Сьогодні Телеграф
У Путіна заявили, що Росія готова надати допомогу, якщо цього попросить Білорусь.

Російська Федерація готова надати допомогу у врегулюванні конфлікту в Білорусі. Така допомога може бути надана, якщо керівництво Білорусі зробить відповідний запит.

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Так Пєсков відповів на питання про те, чи готова Росія надати послуги посередника між владою Білорусі та опозицією.

"Якщо керівництво Білорусії цього захоче, то, природно, російська сторона готова зробити все можливе, щоб допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусії", - сказав Пєсков.

Також він додав, що Росія не буде давати оцінку відкриттю кримінальної справи властями Білорусі проти Координаційної ради опозиції.

"Ми ніяк і жодним чином не хочемо втручатися і давати якісь оцінки причин, за якими порушуються ті чи інші справи в Білорусії. Це абсолютно суверенна справа Білорусії", - додав Пєсков.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту.

У неділю, 16 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента. Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Путин, Росія, Білорусь, Дмитро Пєсков.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Погода на Марсі: вчені з'ясували, яким був клімат на Червоній планеті
02 Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"
03 Олімпік - Динамо: ультрас мають намір "привітати" Луческу з дебютною грою біля керма
04 Мессі перервав відпустку, щоб провести термінову зустріч з Куманом
05 Зовсім скоро: в Apple випадково "злили" дату виходу iPhone 12
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Син Зеленського перехворів коронавірусом
Син Зеленського перехворів коронавірусом
У МОН затвердили 50 нових стандартів вищої освіти
У МОН затвердили 50 нових стандартів вищої освіти
Названі найвпливовіші люди України: В топ-5 Зеленський, Ахметов і Медведчук
Названі найвпливовіші люди України: В топ-5 Зеленський, Ахметов і Медведчук
21 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
21 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся