У Кремлі заявили про готовність допомогти Білорусії в урегулюванні конфлікту

У Путіна заявили, що Росія готова надати допомогу, якщо цього попросить Білорусь.

Російська Федерація готова надати допомогу у врегулюванні конфлікту в Білорусі. Така допомога може бути надана, якщо керівництво Білорусі зробить відповідний запит.

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Так Пєсков відповів на питання про те, чи готова Росія надати послуги посередника між владою Білорусі та опозицією.

"Якщо керівництво Білорусії цього захоче, то, природно, російська сторона готова зробити все можливе, щоб допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусії", - сказав Пєсков.

Також він додав, що Росія не буде давати оцінку відкриттю кримінальної справи властями Білорусі проти Координаційної ради опозиції.

"Ми ніяк і жодним чином не хочемо втручатися і давати якісь оцінки причин, за якими порушуються ті чи інші справи в Білорусії. Це абсолютно суверенна справа Білорусії", - додав Пєсков.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту.

У неділю, 16 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента. Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.