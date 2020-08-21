Лукашенко про протести в країні: Це моя проблема, яку я повинен вирішувати

Лукашенко стверджує, що для координації протестів нібито створений якийсь "спеціальний центр під Варшавою".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "ситуація в країні політизована, але її не варто розглядати як катастрофічну".

Він додав, що вирішить проблему "в найближчі дні". Про це повідомляє державне інформаційне агенство БЕЛТА.

"У Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, в найближчі дні вирішимо", - заявив Олександр Лукашенко.

Крім того, глава Білорусі додав, що за протестами, нібито стоять США, мета яких - створити "санітарний кордон" між Україною і балтійськими країнами "Нам готували цю ось заварушку. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися ", - сказав він.

Лукашенко також заявив, що "планують все це і направляють США, а європейці підіграють". Він стверджує, що для цього створений якийсь "спеціальний центр під Варшавою".