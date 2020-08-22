"Якщо хтось не хоче працювати - не змушуйте": Лукашенко наказав закрити страйкуючі підприємства

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив 24 серпня закрити страйкуючі підприємства "на замок".

"Я прошу губернатора, голів виконкомів, якщо хтось не хоче працювати - не змушуйте. Не треба. Ми їх все одно не змусимо і не вмовимо Але якщо підприємство не працює - з понеділка замок на ворота. Зупинимо", - сказав Лукашенко на мітингу в Гродно в суботу, пише білоруський Інтерфакс.

На його думку тоді "люди охолонуть", а після цього "розберемося потім кого запросити на це підприємство".

Раніше в суботу Лукашенко призначив екс-міністра охорони здоров'я Володимира Караніка губернатором Гродненської області замість колишнього губернатора Володимира Кравцова.

Також він доручив МВС і КДБ протягом вихідних забезпечити порядок на вулицях Гродно та інших міст області, і виявити всіх "підбурювачів і провокаторів".

"Як би комусь не подобалося, треба виявити акуратно, не натовпами, всіх підбурювачів і провокаторів", - додав він, заявивши, що у влади Білорусі "є всі списки їх".

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що проти Білорусі застосовують традиційний сценарій кольорових революцій, але ситуація особлива тим, що в гру вступили зовнішні сили.

Також він стверджує, що для координації протестів нібито створений якийсь "спеціальний центр під Варшавою".

15 серпня Лукашенко розпорядився перекинути вітебських десантників до західного кордону, в Гродно.

На наступний день він виступив на мітингу в його підтримку і налякав присутніх "чорношкірими, жовторотого і білявий" солдатами НАТО.

Відповідаючи на заяву Лукашенка, прес-секретар НАТО зазначила, що нарощування угруповання сил Альянсу в регіоні не відбувається.