Протестуючі в Мінську проводять масову акцію (Відео)

За інформацією очевидців численна колона з біло-червоно-білими прапорами йде по проспекту Незалежності. Проходячи повз будівлю КДБ, люди почали скандувати "Свободу!" і "Трибунал!". Повідомляє телеграм-канал "Радіо Свобода".
Частину проспекту в бік центру від Сурганова закрита для легкових авто, але громадський транспорт пропускають.
Раніше, вдень 22 серпня, на майданчику біля Комаровського ринку пройшла мирна акція проти насильства.
Минск продолжает митинговать: участницы акции "Беларусь против насилия" пошли маршем по проспекту Независимости. В митинге участвуют около двух тысяч человек, видео нашего корреспондента. pic.twitter.com/WuIqPwLpIs
— DW на русском (@dw_russian) August 22, 2020
Як повідомляв портал Onliner, дівчата і жінки з квітами вимагали припинити свавілля силовиків, звільнити всіх політв'язнів, розслідувати тортури в автозаках і в'язницях, зникнення і смерті людей під час протестів в Білорусі. Учасниці вишикувалися в ланцюг солідарності від Комаровки до площі Якуба Коласа. За оцінками очевидців, в акції взяли участь більше 5 тис. чоловік.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що проти Білорусі застосовують традиційний сценарій кольорових революцій, але ситуація особлива тим, що в гру вступили зовнішні сили.
Також він стверджує, що для координації протестів нібито створений якийсь "спеціальний центр під Варшавою".
15 серпня Лукашенко розпорядився перекинути вітебських десантників до західного кордону, в Гродно. На наступний день він виступив на мітингу в його підтримку і налякав присутніх "чорношкірими, жовторотими і білявими" солдатами НАТО.
Відповідаючи на заяву Лукашенка, прес-секретар НАТО зазначила, що нарощування угруповання сил Альянсу в регіоні не відбувається.