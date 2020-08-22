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Субота, 22.08.2020
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Протестуючі в Мінську проводять масову акцію (Відео)

Протестуючі в Мінську проводять масову акцію (Відео)
19:40 Сьогодні Телеграф
У Мінську в суботу проходить акція протесту, в якій за попередньою оцінкою беруть участь близько трьох тисяч осіб.

За інформацією очевидців численна колона з біло-червоно-білими прапорами йде по проспекту Незалежності. Проходячи повз будівлю КДБ, люди почали скандувати "Свободу!" і "Трибунал!". Повідомляє телеграм-канал "Радіо Свобода".

Частину проспекту в бік центру від Сурганова закрита для легкових авто, але громадський транспорт пропускають.

Раніше, вдень 22 серпня, на майданчику біля Комаровського ринку пройшла мирна акція проти насильства.

 

Як повідомляв портал Onliner, дівчата і жінки з квітами вимагали припинити свавілля силовиків, звільнити всіх політв'язнів, розслідувати тортури в автозаках і в'язницях, зникнення і смерті людей під час протестів в Білорусі. Учасниці вишикувалися в ланцюг солідарності від Комаровки до площі Якуба Коласа. За оцінками очевидців, в акції взяли участь більше 5 тис. чоловік.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що проти Білорусі застосовують традиційний сценарій кольорових революцій, але ситуація особлива тим, що в гру вступили зовнішні сили.

Також він стверджує, що для координації протестів нібито створений якийсь "спеціальний центр під Варшавою".

15 серпня Лукашенко розпорядився перекинути вітебських десантників до західного кордону, в Гродно. На наступний день він виступив на мітингу в його підтримку і налякав присутніх "чорношкірими, жовторотими і білявими" солдатами НАТО.

Відповідаючи на заяву Лукашенка, прес-секретар НАТО зазначила, що нарощування угруповання сил Альянсу в регіоні не відбувається.

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Все по темі:

Протест, Митинг, Лукашенко, Опозиция, Страйк, Минск, Білорусь.

Автор:

Телеграф
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