Протестуючі в Мінську проводять масову акцію (Відео)

У Мінську в суботу проходить акція протесту, в якій за попередньою оцінкою беруть участь близько трьох тисяч осіб.

За інформацією очевидців численна колона з біло-червоно-білими прапорами йде по проспекту Незалежності. Проходячи повз будівлю КДБ, люди почали скандувати "Свободу!" і "Трибунал!". Повідомляє телеграм-канал "Радіо Свобода".

Частину проспекту в бік центру від Сурганова закрита для легкових авто, але громадський транспорт пропускають.

Раніше, вдень 22 серпня, на майданчику біля Комаровського ринку пройшла мирна акція проти насильства.

Минск продолжает митинговать: участницы акции "Беларусь против насилия" пошли маршем по проспекту Независимости. В митинге участвуют около двух тысяч человек, видео нашего корреспондента. pic.twitter.com/WuIqPwLpIs — DW на русском (@dw_russian) August 22, 2020

Як повідомляв портал Onliner, дівчата і жінки з квітами вимагали припинити свавілля силовиків, звільнити всіх політв'язнів, розслідувати тортури в автозаках і в'язницях, зникнення і смерті людей під час протестів в Білорусі. Учасниці вишикувалися в ланцюг солідарності від Комаровки до площі Якуба Коласа. За оцінками очевидців, в акції взяли участь більше 5 тис. чоловік.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що проти Білорусі застосовують традиційний сценарій кольорових революцій, але ситуація особлива тим, що в гру вступили зовнішні сили.

Також він стверджує, що для координації протестів нібито створений якийсь "спеціальний центр під Варшавою".

15 серпня Лукашенко розпорядився перекинути вітебських десантників до західного кордону, в Гродно. На наступний день він виступив на мітингу в його підтримку і налякав присутніх "чорношкірими, жовторотими і білявими" солдатами НАТО.

Відповідаючи на заяву Лукашенка, прес-секретар НАТО зазначила, що нарощування угруповання сил Альянсу в регіоні не відбувається.