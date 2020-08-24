Глави Білорусії і РФ знову розмовляли по телефону: деталі

Сторони, як зазначено, обговорили ситуацію всередині Білорусі і на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку.
Крім того, вони обговорили питання боротьби з COVID-19.
"У цьому ключі президенти домовилися, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавируса, виробленої в РФ.
Також Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена дана вакцина", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу в Кремлі заявили, під час розмови Лукашенко "інформував про заходи, що вживаються з метою нормалізації обстановки в країні (Білорусі - ред.)".
"Зачіпалася також тематика двостороннього співробітництва в питаннях протидії коронавирусной інфекції", - вказали в Кремлі.
Раніше, в Мінську та інших містах Білорусі за минулі 24 години правоохоронці склали 79 протоколів про адмін-правопорушення.
Також повідомлялося, що уряд Німеччини вважає ймовірним, що російського опозиціонера Олексія Навального все-таки отруїли.