Глави Білорусії і РФ знову розмовляли по телефону: деталі

Телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна відбулась сьогодні вдень. Про це повідомили в "БЕЛТА".

Сторони, як зазначено, обговорили ситуацію всередині Білорусі і на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку.

Крім того, вони обговорили питання боротьби з COVID-19.

"У цьому ключі президенти домовилися, що громадяни Білорусі в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавируса, виробленої в РФ.

Також Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена дана вакцина", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу в Кремлі заявили, під час розмови Лукашенко "інформував про заходи, що вживаються з метою нормалізації обстановки в країні (Білорусі - ред.)".

"Зачіпалася також тематика двостороннього співробітництва в питаннях протидії коронавирусной інфекції", - вказали в Кремлі.

Раніше, в Мінську та інших містах Білорусі за минулі 24 години правоохоронці склали 79 протоколів про адмін-правопорушення.

Також повідомлялося, що уряд Німеччини вважає ймовірним, що російського опозиціонера Олексія Навального все-таки отруїли.