Білорусь не буде пропускати громадян України без закордонного паспорта

Держприкордонкомітет Білорусі повідомив, що з 1 вересня українці зможуть перетинати кордон тільки з закордонними паспортами. Про це повідомляє Naviny.by.

З 1 вересня з переліку документів для в'їзду, виїзду, прямування транзитом і перебування на території Білорусі виключать паспорт громадянина України (внутрішній паспорт). Відзначається, що громадяни України, які прямують у Білорусь з внутрішніми паспортами, а також з ID-картами, які не будуть пропущені через держкордон.

Раніше, телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна відбувся сьогодні вдень.

Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко направив привітання з нагоди Дня Незалежності України Президенту України Володимиру Зеленському та екс-президенту Леоніду Кучмі.