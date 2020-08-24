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Білорусь не буде пропускати громадян України без закордонного паспорта

Білорусь не буде пропускати громадян України без закордонного паспорта
20:40 Сьогодні Телеграф Фото: ГПСУ
Держприкордонкомітет Білорусі повідомив, що з 1 вересня українці зможуть перетинати кордон тільки з закордонними паспортами. Про це повідомляє Naviny.by.

З 1 вересня з переліку документів для в'їзду, виїзду, прямування транзитом і перебування на території Білорусі виключать паспорт громадянина України (внутрішній паспорт). Відзначається, що громадяни України, які прямують у Білорусь з внутрішніми паспортами, а також з ID-картами, які не будуть пропущені через держкордон.

Раніше, телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна відбувся сьогодні вдень.

Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко направив привітання з нагоди Дня Незалежності України Президенту України Володимиру Зеленському та екс-президенту Леоніду Кучмі.

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Все по темі:

Білорусь, Українці, Закордонний паспорт.

Автор:

Телеграф
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