Закликали навіть військових запасу: армія Білорусі - в повній бойовій готовності

Міністерство оборони Білорусі в понеділок, 24 серпня, початок так званий третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил.

Перевірка військ в Білорусі почалася нібито через напруженість на західному кордоні країни. Про третьому етапі перевірки бойової готовності Збройних сил повідомило Міноборони Білорусі в Телеграма.

У відомстві підкреслюють, що відбувається він за розпорядженням міністра оборони країни і під керівництвом начальника Генерального штабу.

Мета такої перевірки - оцінити здатність і готовність військових частин до виконання завдань за призначенням. Проходять ці завдання в динамічно мінливій обстановці, вдень і вночі. Також військове керівництво Білорусі хоче вдосконалити бойовий вишкіл військ.

Крім того, в рамках перевірки планують привести окремі військові частини у вищий ступінь бойової готовності. Також закличуть і військовослужбовців запасу.

Завершиться перевірка військ проведенням тактичних навчань.

Як повідомлялося раніше, вчора до палацу президента Білорусі Олександра Лукашенко прибув вертоліт. За повідомленнями в Телеграм-каналах, його збиралися евакуювати. Однак пізніше з'явилися кадри, як він прилетів на вертольоті на майданчик до Палацу незалежності зі зброєю в руках.

Прес-секретар Лукашенко Наталія Ейсмонт пізніше заявила, що той всю неділю провів у Палаці незалежності, в тому числі і в момент, коли протестувальники "намагалися штурмувати" будівлю.

До цього на площі Незалежності в столиці Білорусі зібралося більше ста тисяч чоловік.