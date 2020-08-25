Тіхановська в Європарламенті оголосила мирну революцію в Білорусі

Таку заяву вона зробила перед євродепутатами. Про це вона заявила в Європарламенті.
Тіхановська заявила, що вона представляє більшість.
"Ми не є більше опозицією. Ми представляємо більшість. Зараз відбувається мирна революція", - сказала Тіхановська.
Відзначимо, створена білоруською опозицією Координаційна рада оголосила мети своєї діяльності.
Вони збираються домагатися розв'язання політичної кризи шляхом діалогу з владою, відмови від насильства по відношенню до протестуючих і звільнення всіх політв'язнів, а також проведення нових виборів.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив раду в спробі захоплення влади, назвавши його учасників "відверто відв'язними нацистами". Було порушено кримінальну справу.