Отруєння Навального: Кремль не бачить підстав для розслідування

У Кремлі не бачать причин для кримінального розслідування в зв'язку з можливим отруєнням опозиційного російського політика Олексія Навального. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Для розслідування того, що сталося з Навальним "повинен бути привід", сказав Пєсков.

За його словами, лікарі спочатку повинні спочатку знайти речовину, що вплинула на політика, встановити, що стало причиною цього стану.

"Поки ми констатуємо з вами знаходження пацієнта в комі", - зазначив прес-секретар.

Пєсков вважає поспішними і некоректними розмови про те, що Навальний був однозначно отруєний.

"Ми не розуміємо, на підставі чого наші німецькі колеги так поспішають, вживаючи слово" отруєння". Ця версія була серед перших, яку розглядали наші лікарі, але речовина поки не встановлено", - заявив він на брифінгу.

Нагадаємо, 20 серпня Навального госпіталізували в Омську після екстреної посадки літака, на якому він повертався в Москву з Томська. Політик впав у кому. Попередньо однією з версій було отруєння непізнаним токсином.

Але потім російські лікарі спростували версію про отруєння, заявивши, що у політика "порушення обміну речовин".

У заяві берлінської університетської клініки Шаріте (Charité), де знаходиться російський опозиціонер, сказано, що клінічні дані свідчать про те, що Навальний, ймовірно, був отруєний.