Путін: Росія підготувала резерв із силовиків для Білорусі

Російська Федерація підготувала резерв із силовиків, які можуть бути спрямовані для врегулювання ситуації в Білорусі.

Підрозділи будуть використані тільки в разі загострення в країні.

Про це в інтерв'ю "Росія 24" розповів президент Росії Володимир Путін.

За його словами, в договорах про колективну безпеку і про Союзну державу є статті про допомогу в захисті суверенітету, зовнішніх кордонів і в захисті стабільності.

"У зв'язку з цим у нас є зобов'язання перед Білоруссю. І Олександр Лукашенко так і поставив питання. Він хотів би, що б Росія при необхідності надала допомогу. Я сказав, що Росія виконає всі свої зобов'язання", - зазначив Путін.

Він також підкреслив, що Лукашенко попросив сформувати "певний резерв із співробітників правоохоронних органів".

"І я це зробив. Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю. Поки екстремістські елементи не переступлять межу і не приступлять до розбою, не почнуть палити машини, будинки і намагатися захопити адміністративні будівлі ", - додав Путін.

Раніше повідомлялось, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що стосовно країни почалася дипломатична бійня на найвищому рівні.