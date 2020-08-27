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Путін: Росія підготувала резерв із силовиків для Білорусі

Путін: Росія підготувала резерв із силовиків для Білорусі
Оновлено 15:41 Сьогодні Телеграф
Російська Федерація підготувала резерв із силовиків, які можуть бути спрямовані для врегулювання ситуації в Білорусі.

Підрозділи будуть використані тільки в разі загострення в країні.

Про це в інтерв'ю "Росія 24" розповів президент Росії Володимир Путін.

За його словами, в договорах про колективну безпеку і про Союзну державу є статті про допомогу в захисті суверенітету, зовнішніх кордонів і в захисті стабільності.

"У зв'язку з цим у нас є зобов'язання перед Білоруссю. І Олександр Лукашенко так і поставив питання. Він хотів би, що б Росія при необхідності надала допомогу. Я сказав, що Росія виконає всі свої зобов'язання", - зазначив Путін.

Він також підкреслив, що Лукашенко попросив сформувати "певний резерв із співробітників правоохоронних органів".

"І я це зробив. Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю. Поки екстремістські елементи не переступлять межу і не приступлять до розбою, не почнуть палити машини, будинки і намагатися захопити адміністративні будівлі ", - додав Путін.

Раніше повідомлялось, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що стосовно країни почалася дипломатична бійня на найвищому рівні.

  • 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.
  • Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні третій тиждень тривають протести і страйки.
  • 24 серпня правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькова і Сергія Дилевські. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.
  • Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм". Вона звернулася до Євросоюзу з проханням не визнавати вибори.
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Все по темі:

Польща, Росія, Білорусь, Олександр Лукашенко, Протести в Білорусі, Володимр Путін.

Автор:

Телеграф
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