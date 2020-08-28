ЗМІ: Лукашенко дав пряму вказівку силовикам щодо протестуючих

У Білорусі силовики обмежили застосування сили проти учасників мітингу, проте президент Олександр Лукашенко в будь-який момент готовий повернутися до силового сценарію. Про це повідомив білоруський журналіст Євген Волошин.

"Лукашенко дав пряму вказівку і сказав про те, що" ми з ними розберемося вже найближчим часом з початку тижня ". Силовики, з урахуванням того, які проблеми їм принесли ці акти насильства, тепер виконують так, як можуть - не затримують жінок, немає грубих побиттів ", - розповів Волошин.

Він нагадав, що в неділю опозиція знову вийде на вулиці протестувати проти результатів президентських виборів.

"Минулого тижня в звичайні будні дні теж здавалося, що все тихо, що на акцію в неділю не збереться багато людей. Але людей зібралося навіть більше, ніж 16 серпня. Прийшли понад 100 тис осіб, і певна ескалація була", - зазначив журналіст.

На його думку, зараз в Білорусі не варто очікувати "якогось вже дуже силового варіанту", коли знову людей почнуть тисячами відправляти до слідчих ізоляторів.

"Затримання все одно будуть, і тут такий момент, що можливі провокації - вони були можливі в будь-який момент. Якщо хтось розіб'є вікна в державній установі, чи підійдуть ближче до Палацу незалежності, тут можуть бути абсолютно будь-які варіанти, тому що Лукашенко не зовсім зараз передбачуваний ", - підкреслив журналіст.

Нагадаємо про ситуацію в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що стосовно країни почалася дипломатична бійня на найвищому рівні.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів. Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні третій тиждень тривають протести і страйки.

24 серпня правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькова і Сергія Дилевські. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів. Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

Вона звернулася до Євросоюзу з проханням не визнавати вибори.