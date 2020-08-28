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"Пауза" в стосунках двох держав: в Білорусі відповіли на заяву України

"Пауза" в стосунках двох держав: в Білорусі відповіли на заяву України
20:34 Пт, 28 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
У МЗС Білорусі переклали відповідальність за заморожування відносин з Україною на українських колег. Про це заявили в МЗС Білорусі.

У дипломатичному відомстві заявили, що "будуть завжди акуратно підходити до співпраці з усіма сусідами, особливо з Україною, щоб потім не пояснювати своїм людям допущені помилки емоціями і геополітичної кон'юнктурою". "Білорусь не ставила діалог з Україною на так звану" паузу "- це ж не просто натискання кнопки на програвачі.

Це конкретний збиток для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав ", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Білорусі зазначили, що "відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також на її старших зовнішньополітичних партнерів".

"З нашого боку, ми готові до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна і її дружній і братній народ", - підсумували в міністерстві.

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МЗС, Білорусь.

Автор:

Телеграф
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