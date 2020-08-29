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Уряд Білорусі заблокував ще два незалежних ЗМІ

Уряд Білорусі заблокував ще два незалежних ЗМІ
11:32 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
У Білорусі в ніч на 29 серпня заблокували ще два новинних ресурсу - "Нашу Нiву" і Naviny.by. Про це повідомили в телеграммеNexta Live.

На сторінці, куди переадресовують користувачів, з'являється повідомлення, згідно з яким доступ до сайтів обмежений на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь у відповідності з Законом "Про засоби масової інформації".

Як зазначає видання, сайти nn.by (Наша Нiва) і naviny.by були одними з небагатьох доступних після масштабної блокування 73 незалежних ЗМІ на минулому тижні.

Нагадаємо, 22 серпня в Білорусі заблокували більше 70 сайтів незалежних ЗМІ. Заблокованими опинилися, зокрема, "Радіо свобода", "Єврорадіо", "Белсат," The Village і інші.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

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Все по темі:

Лукашенко, ЗМИ, Білорусь, Заблоковані, Наша Нiва, Naviny.by.

Автор:

Телеграф
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