Уряд Білорусі заблокував ще два незалежних ЗМІ

У Білорусі в ніч на 29 серпня заблокували ще два новинних ресурсу - "Нашу Нiву" і Naviny.by. Про це повідомили в телеграммеNexta Live.

На сторінці, куди переадресовують користувачів, з'являється повідомлення, згідно з яким доступ до сайтів обмежений на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь у відповідності з Законом "Про засоби масової інформації".

Як зазначає видання, сайти nn.by (Наша Нiва) і naviny.by були одними з небагатьох доступних після масштабної блокування 73 незалежних ЗМІ на минулому тижні.

Нагадаємо, 22 серпня в Білорусі заблокували більше 70 сайтів незалежних ЗМІ. Заблокованими опинилися, зокрема, "Радіо свобода", "Єврорадіо", "Белсат," The Village і інші.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.