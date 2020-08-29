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Путін: РФ вважає легітимними вибори президента Білорусі

Путін: РФ вважає легітимними вибори президента Білорусі
13:35 Сьогодні Телеграф
РФ визнала легітимність результатів президентських виборів в Білорусі, заявив президент РФ Володимир Путін, нагадавши, що привітав Олександра Лукашенка з перемогою. "Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їх легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах", - сказав Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія-1".

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року.

Вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську- 10,12%. Всього в ході акцій протесту були затримані близько 7 тис. чоловік.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських промислових підприємствах. 17 серпня Лукашенко допустив можливість проведення нових виборів глави держави після прийняття нової Конституції.

18 серпня прихильники Тіхановском створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів. Влада Білорусі вважаює цей орган неконституційним.

Раніше повідомлялося, в США жертвами урагану "Лора" в штатах Луїзіана і Техас стали 14 осіб. Раніше повідомлялося про шість загиблих.

Також повідомлялося, що Перу в п'ятницю продовжив надзвичайний стан ще на 90 днів через почастішання випадків коронавірусу.

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Все по темі:

РФ, Вибори, Володимир Путін, Білорусь.

Автор:

Телеграф
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