Путін: РФ вважає легітимними вибори президента Білорусі

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року.
Вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську- 10,12%. Всього в ході акцій протесту були затримані близько 7 тис. чоловік.
З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських промислових підприємствах. 17 серпня Лукашенко допустив можливість проведення нових виборів глави держави після прийняття нової Конституції.
18 серпня прихильники Тіхановском створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів. Влада Білорусі вважаює цей орган неконституційним.
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