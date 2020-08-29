Протести в Мінську: силовики затримують журналістів (Відео)

За повідомленнями білоруських ЗМІ, під час проведеного в Мінську Жіночого маршу солідарності почалися затримання.

За оцінками Tut.by, в жіночому марші бере участь більше 10 тисяч людей, вони йдуть по тротуарах по обидві сторони проспекту Незалежності.

Жінки вигукують "Не забудемо, не пробачимо!" і "Саша, ти звільнений!". Поблизу колони видно техніку силовиків.

Минск сейчас. Женский марш.

Около 10 тыс. участниц.

Крысы в автозаках неотступно следуют сзади. pic.twitter.com/0CC088CWdJ — Krychek (@Krychek5) August 29, 2020

Так, під час прямого ефіру були затримані журналісти "Радіо Свобода" Алесь Пілецький і Андрій Рабчік, журналіст Deutsche Welle Павлюк Биковський.

"Під час маршу біля станції метро" Якуба Коласа "з незрозумілих причин був затриманий журналіст", - пише Telegram-канал Nexta і публікує відео.

Нагадаємо, РФ визнала легітимність результатів президентських виборів в Білорусі, заявив президент РФ Володимир Путін, нагадавши, що привітав Олександра Лукашенка з перемогою.

Лідер опозиції Світлана Тіхановська заявила, що якщо Білорусі знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, то опозиція бачить РФ як одного з учасників цього процесу.