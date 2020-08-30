У Мінську проходить Марш миру і незалежності, є перші зіткнення

У неділю мінчани і жителі інших великих міст збираються на Марш миру і незалежності, який повинен був початися о 14:00. Про це повідомляють в TUT.BY.

Повідомляється, що на майдані Незалежності в Мінську - початковій точці маршу - з самого ранку стоять перекриття, чергує міліція, неподалік - наметів, автозаки і водомети.

Незважаючи на це, повідомляється, що по проспекту Незалежності в різних місцях зараз рухаються колони людей, прямуючи до центру, до площі. Колони, за даними порталу, складаються з тисяч людей.

Також зазначається, що на проспекті Незалежності в парку Челюскінців у колони з біло-червоно-білими прапорами сталася сутичка з ОМОНом.

"Люди в чорному вибігли з автозаку і забрали величезний біло-червоно-білий прапор. Затримано як мінімум одна людина", - пише портал.

Ситуація в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що стосовно країни почалася дипломатична бійня на найвищому рівні.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні третій тиждень тривають протести і страйки.

24 серпня правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькова і Сергія Дилевські. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.

Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм". Вона звернулася до Євросоюзу з проханням не визнавати вибори.