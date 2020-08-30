Скачать
Неділя, 30.08.2020
Літо закінчується: якою буде погода в останні дні
Літо закінчується: якою буде погода в останні дні
Робота школи на карантині: в МОЗ розповіли, кому доведеться вчитися виключно дистанційно
Робота школи на карантині: в МОЗ розповіли, кому доведеться вчитися виключно дистанційно
Постол в чемпіонському бою програв Раміреса (Відео)
Постол в чемпіонському бою програв Раміреса (Відео)
30 серпня - яке свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
30 серпня - яке свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

У Мінську проходить Марш миру і незалежності, є перші зіткнення

У Мінську проходить Марш миру і незалежності, є перші зіткнення
15:37 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
У неділю мінчани і жителі інших великих міст збираються на Марш миру і незалежності, який повинен був початися о 14:00. Про це повідомляють в TUT.BY.

Повідомляється, що на майдані Незалежності в Мінську - початковій точці маршу - з самого ранку стоять перекриття, чергує міліція, неподалік - наметів, автозаки і водомети.

Незважаючи на це, повідомляється, що по проспекту Незалежності в різних місцях зараз рухаються колони людей, прямуючи до центру, до площі. Колони, за даними порталу, складаються з тисяч людей.

Також зазначається, що на проспекті Незалежності в парку Челюскінців у колони з біло-червоно-білими прапорами сталася сутичка з ОМОНом.

"Люди в чорному вибігли з автозаку і забрали величезний біло-червоно-білий прапор. Затримано як мінімум одна людина", - пише портал.

Ситуація в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що стосовно країни почалася дипломатична бійня на найвищому рівні.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні третій тиждень тривають протести і страйки.

24 серпня правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькова і Сергія Дилевські. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.

Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм". Вона звернулася до Євросоюзу з проханням не визнавати вибори.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Минск, Марш миру.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "У нього свої мурахи в голові": Федецький прокоментував перехід Ракицького в російський клуб (Відео)
02 Невловимий Депа - в огляді матчу Ліон - Діжон
03 Танці, самоіронія і трохи божевілля: Lucas Bird записали кавер на популярну пісню (Відео)
04 Підвищення "мінімалки": Разумков підписав закон і передав його Зеленському
05 Протести в Мінську: силовики затримують журналістів (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
День шахтаря в Україні: деталі
День шахтаря в Україні: деталі
День в ООС: бойовики двічі порушили досягнуті в Мінську домовленості
День в ООС: бойовики двічі порушили досягнуті в Мінську домовленості
Нормалізація відносин: ОАЕ скасували економічний бойкот Ізраїлю
Нормалізація відносин: ОАЕ скасували економічний бойкот Ізраїлю
Негативний результат: Олені Кравець вдалося побороти COVID-19
Негативний результат: Олені Кравець вдалося побороти COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся