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Неділя, 30.08.2020
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ЗМІ: на протести в Мінську вийшло понад 200 тисяч осіб (Відео)

ЗМІ: на протести в Мінську вийшло понад 200 тисяч осіб (Відео)
16:57 Сьогодні Телеграф
На несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, мітингувальники, які проводять акцію "Марш миру і незалежності" підійшли до стели "Мінськ - місто-герой". Поруч зі стелою деякі зупиняються на галявинах, деякі вже зайшли за стелу, голови колони не видно.

Люди кричать: "Пішов геть! Ми йдемо на день народження!".

Стелу оточили озброєні військові. Частина колони протестуючих попрямувала до Палацу Незалежності.

Тим часом силовики посилюють охорону резиденції Лукашенка в Палаці Незалежності. Проспект Перемоги перекритий ОМОНом і спецтехнікою.

Як пише Tut.by, в сторону Палацу Незалежності проїхала колонна важкої техніки. Імовірно - БТР-80. Силовики, які знаходяться біля Палацу Незалежності, підняли щити в бойову стійку. Тут помічені внутрішні війська, ОМОН, є військова техніка, в тому числі водомети, автозаки.

Протестуючі підійшли до кордону і скандують "Скільки коштує совість?".

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Все по темі:

Протест, Минск, ОМОН, Марш миру.

Автор:

Телеграф
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