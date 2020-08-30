Протести в Мінську: бойова техніка увійшла в місто (Відео)

На тлі проведення білоруською опозицією багатотисячної акції "Марш миру і незалежності", в Мінську введена бойова техніка.

Відповідні відео з'явилися в соціальних мережах місцевих ЗМІ та опозиційних каналах.

Зокрема, зазначається, що з мікрорайону Уруччя в сторону центру Мінська рухається військова техніка на гусеничному ходу, імовірно, БМП-2.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".

Президенти РФ і Білорусі провели телефонну розмову, в якій підтвердили націленість на розширення співпраці двох стран.