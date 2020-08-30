Лукашенко знову "засвітився" перед камерами з автоматом в руках (Фото)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час протестів в центрі Мінська знаходився в Палаці незалежності.

"Стали відомі подробиці знімка, який зараз розлетівся по всіх ТГ-каналах (на якому зображений Лукашенко з автоматом в руках перед своєю резиденцією - ред.). Фото було зроблено близько 16:00. В той момент, коли блукаючий натовп була біля Палацу незалежності , там був і президент ", - сказано в повідомленні близького до прес-службі глави держави телеграм-каналу" Пул першого ".

Раніше ряд ЗМІ поширив фотографію Лукашенко з автоматом на тлі Палацу незалежності.

Під час протестів 23 серпня, Лукашенко теж бачили зі зброєю.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".

Президенти РФ і Білорусі провели телефонну розмову, в якій підтвердили націленість на розширення співпраці двох країн.