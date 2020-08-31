Лукашенко збирається в Москву

У Кремлі повідомили, що президенти Росії і Білорусі збираються провести зустріч в найближчі два тижні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін зустрінуться в найближчі два тижні. Лукашенко поїде в Москву.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

Однак, він говорить, що терміни ще узгоджуються.

"Два президенти вчора домовилися, що це відбудеться в найближчі тижні. Відповідно, протягом кількох тижнів зустріч точно відбудеться", - сказав Пєсков.

Про зустріч два президенти домовилися по телефону 30 серпня.