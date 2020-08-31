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Понеділок, 31.08.2020
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Лукашенко збирається в Москву

Лукашенко збирається в Москву
Оновлено 16:46 Сьогодні Телеграф
У Кремлі повідомили, що президенти Росії і Білорусі збираються провести зустріч в найближчі два тижні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін зустрінуться в найближчі два тижні. Лукашенко поїде в Москву.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

Однак, він говорить, що терміни ще узгоджуються.

"Два президенти вчора домовилися, що це відбудеться в найближчі тижні. Відповідно, протягом кількох тижнів зустріч точно відбудеться", - сказав Пєсков.

Про зустріч два президенти домовилися по телефону 30 серпня.

  • 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.
  • Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні четвертий тиждень тривають протести і страйки.
  • 30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.
  • У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".
  • У Кремлі заявили, що президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко під час телефонної розмови підтвердили націленість на розширення співпраці двох країн.
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Все по темі:

РФ, Володимир Путін, Білорусь, Олександр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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