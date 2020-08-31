Лукашенко збирається в Москву

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін зустрінуться в найближчі два тижні. Лукашенко поїде в Москву.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".
Однак, він говорить, що терміни ще узгоджуються.
"Два президенти вчора домовилися, що це відбудеться в найближчі тижні. Відповідно, протягом кількох тижнів зустріч точно відбудеться", - сказав Пєсков.
Про зустріч два президенти домовилися по телефону 30 серпня.
- 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.
- Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні четвертий тиждень тривають протести і страйки.
- 30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".
- У Кремлі заявили, що президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко під час телефонної розмови підтвердили націленість на розширення співпраці двох країн.