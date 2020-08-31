"Президент оберігає і охороняє суди": Лукашенко визнав, що в Білорусі "дещо авторитарна" система

Олександр Лукашенко заявив, що в країні необхідно побудувати систему, яка б не була зав'язана на президенті.

Про це Лукашенко заявив на робочій зустрічі з головою Верховного суду РБ Валентином Сукало, передає БелТА.

Лукашенко визнав, що "зараз дуже багато розмов про те, що нам треба якимось чином перевлаштувати суспільно-політичну систему в Білорусі, змінити ситуацію в країні. Він сказав, що зараз йде робота вже над третім варіантом Конституції Білорусі, і попросив голову Верховного суду підключитися до цієї роботи.

"... я вважаю, що, незважаючи на те, що у нас кілька авторитарна система устрою суспільного життя, проте, президент оберігає і охороняє суди. Але це особистісний момент, а треба зробити так, щоб працювала система, яка не зав'язана на особистості, в тому числі Лукашенко.

Тому, я думаю, в новій Конституції ми гідно відобразимо систему пристрою наших судів, виходячи з нашого з вами досвіду роботи за останню чверть століття. Але відповідально: вносьте пропозицію - розпишіться за цю пропозицію ", - заявив Лукашенко.