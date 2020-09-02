"Не хочу, щоб порізали на шматки країну": Лукашенко пояснив чому не йде з поста президента

Олександр Лукашенко розповів, що буде, якщо "прикоритники і урки" прийдуть до влади.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко побоюється, що, якщо "урки з прикоритники" прийдуть до влади, почнеться різанина, в порівнянні з якою відбулося під час Майдану в Україні - "квіточки".

Про це повідомляє TUT.BY.

"Справа тут не у владі, справа в тому, що я не хочу, щоб порізали на шматки країну, яку я ліпив на уламках імперії, закривавлений цей шматок", - сказав він.

За словами Лукашенка, його підтримують мільйони людей і він побоюється, що якщо "урки з прикоритниками" прийдуть до влади, то поріжуть на шматки не тільки країну, а й людей.

"Це буде різанина, і те, що відбулося в Україні, - це будуть квіточки. У нас будуть ягідки", - підкреслив Лукашенко.