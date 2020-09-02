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МВС Білорусі: в Мінську на мітингах затримали 95 осіб

МВС Білорусі: в Мінську на мітингах затримали 95 осіб
Оновлено 16:54 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Близько 100 осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності за участь 1 вересня в неузгоджених акціях в Мінську. Про це повідомила офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

"За порушення законодавства про масові заходи в Мінську щодо 95 осіб, в тому числі понад 30 студентів, складено протоколи про адміністративне правопорушення", - сказала вона.

Чемоданова уточнила, що 39 людей залишаться в міліції до розгляду їхніх справ у суді.

За її словами, загальна чисельність учасників протестних акцій склала по країні 1 вересня близько 2,3 тис. Чоловік, з яких були затримані за участь в несанкціонованих масових заходах 128 громадян.

За даними правозахисного центру "Весна", яких було затримано вчора студенти були арештовані на термін від 5 до 15 діб.

Деяким з них присудили штрафи.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні четвертий тиждень тривають протести і страйки.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. Чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".

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Все по темі:

Минск, МВС, Білорусь.

Автор:

Телеграф
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