Лукашенко відреагував на отруєння Навального

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель про отруєння Олексія Навального речовиною "Новачок" було сфальсифіковано. Це нібито підтверджує перехоплення розмови Варшави і Берліна.
Про це він заявив на зустрічі з прем'єром РФ Михайлом Мішустіним, передає БЕЛТА.
За його словами, білоруська військова розвідка до виступу Меркель нібито перехопила розмову.
"Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абонента на зв'язку ... І ми перехопили цікаву розмова, яка (я вам дам почитати, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було ", - заявив Лукашенко.
Він додав, що заяву і факти для Меркель готувала спеціальна група.
"Зробили вони це - цитата:
" Щоб відбити охоту Путіну сунути ніс в справи Білорусі ". Я процитував цю розмову. Розумієте, наскільки по-єзуїтському надходять ці люди", - розповів він.
Як повідомлялося, 2 вересня уряд Німеччини офіційно заявило, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
"Новачок" - це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Радянський Союз вів його розробки в 1970-і і 1980-і роки. До групи "Новачок" входить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "Новачок-5" і "Новачок-7". "Новачок" вражає нервову систему, в результаті чого жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильні болі.