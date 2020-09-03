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Лукашенко відреагував на отруєння Навального

Лукашенко відреагував на отруєння Навального
15:22 Сьогодні Телеграф
Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель про отруєння Олексія Навального речовиною "Новачок" було сфальсифіковано. Це нібито підтверджує перехоплення розмови Варшави і Берліна.

Про це він заявив на зустрічі з прем'єром РФ Михайлом Мішустіним, передає БЕЛТА.

За його словами, білоруська військова розвідка до виступу Меркель нібито перехопила розмову.

"Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абонента на зв'язку ... І ми перехопили цікаву розмова, яка (я вам дам почитати, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було ", - заявив Лукашенко.

Він додав, що заяву і факти для Меркель готувала спеціальна група.

"Зробили вони це - цитата:

" Щоб відбити охоту Путіну сунути ніс в справи Білорусі ". Я процитував цю розмову. Розумієте, наскільки по-єзуїтському надходять ці люди", - розповів він.

Як повідомлялося, 2 вересня уряд Німеччини офіційно заявило, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".

"Новачок" - це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Радянський Союз вів його розробки в 1970-і і 1980-і роки. До групи "Новачок" входить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "Новачок-5" і "Новачок-7". "Новачок" вражає нервову систему, в результаті чого жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильні болі.

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Лукашенко, Меркель, Новачок, Отруєння, Олексій Навальний.

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Телеграф
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